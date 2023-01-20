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Эксперт рассказал о минусах покупок в рассрочку

Ирина Игнатенко
Финансы
Эксперт рассказал о минусах покупок в рассрочку
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Рассрочки являются скрытой формой кредитования и накладывают дополнительное бремя на низкодоходные слои населения. Такое мнение высказал член-корреспондент института экономики РАН Михаил Головнин.

Эксперт пояснил, что рассрочки стимулируют спрос, но накладывают дополнительное бремя на покупателя. По его словам, смысл рассрочек и кредитов один и тот же — рост долговой нагрузки, особенно на низкодоходные слои населения.

— Это очень серьезная проблема. Если брать только по кредитам, по статистике на конец 2021 года, они составляли порядка 35 процентов от доходов россиян, — отметил он в комментарии НСН.

По его словам, в 2022 году кредитная активность россиян уменьшилась, но долговое время продолжает расти, в том числе и из-за рассрочек.

Ранее гендиректор аналитического агентства Павел Самиев рассказал, что россияне чаще всего берут кредиты перед новогодними праздниками. За счет кредитов россияне финансируют новогодние подарки, бытовые траты, передает Nation news.

До этого Центробанк России предложил ввести новую категорию потребительских кредитов для заемщиков, чье финансовое положение является ниже среднего.

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