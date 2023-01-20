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Приметы и советы

Психолог Погребняк дала советы, как снизить стресс перед экзаменом

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог Погребняк дала советы, как снизить стресс перед экзаменом
Фото: Pexels

Семейный и медицинский психолог, преподаватель психологии Наталия Погребняк рассказала, как снизить стресс перед экзаменом.

Психолог советует четко определить задачи, которые вы перед собой ставите. Далее необходимо составить четкий план подготовки, а не пытаться выучить все за один день. Вечером перед экзаменом лучше отдохнуть и сделать то, что вам приятно. Также нужно хорошо выспаться.

Во время подготовки кружите себя приятными предметами и наденьте комфортную одежду. Обязательно хвалите себя после того, как запомнили ответ на каждый вопрос.

Психолог добавила, что полезно писать шпаргалки. Когда вы их пишете, работает так называемая «память руки», передает «Радио 1».

До этого психиатр Роман Ахапкин сообщил, что свыше 30 процентов россиян испытывают стресс, когда возвращаются на работу после праздников. Для минимизации стресса психиатр Ахапкин рекомендует придерживаться режима будней в последние дни праздников, передает ФАН.

До этого эксперты в комментарии «ВМ» рассказали, к чему может привести стресс и как от него защититься.

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