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Представители автосалонов рассказали, когда поступят в продажу автомобили 2023 года

Ирина Игнатенко
Общество
Представители автосалонов рассказали, когда поступят в продажу автомобили 2023 года
Фото: depositphotos

Представители автосалонов в Санкт-Петербурге рассказали, какие модели сейчас есть в продаже и когда можно будет прибрести машины 2023 года выпуска.

Эксперты отметили, что поставки ожидаются не раньше февраля по параллельному импорту из Китая. По моделям ожидается RAV 4. Стоимость составит в районе 4 миллионов рублей. Специалисты отметили, что 50 процентов клиентов платят полную сумму, а 50 процентов — берут кредит.

Также сообщается, что автомобили китайской компании Geely 2023 года должны появиться в продаже в феврале. Среди ожидаемых моделей Atlas pro, Coolray, передает издание «Невские новости».

До этого аналитики сообщили, что темпы подорожания новых автомобилей в 2023 году способны замедлиться при условии стабильной ситуации в экономике, передает Nation news.

АвтоВАЗ собрал третью тестовую машину Lada Vesta NG. Данная модель является продолжением семейства Lada Vesta. «Вечерняя Москва» разбиралась, в чем отличия новой машины, сможет ли она конкурировать с автомобилями других брендов и когда получится наладить серийное производство.

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