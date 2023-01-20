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Ефимов: Столичные промкомплексы и технопарки получили льготы в размере более 30 миллионов рублей в 2022 году

Евгений Жуков
Город
Ефимов: Столичные промкомплексы и технопарки получили льготы в размере более 30 миллионов рублей в 2022 году
Фото: Пресс-служба

С начала прошлого года городское руководство предоставило промышленным комплексам и технопаркам льготы в размере более 30 миллионов рублей на аренду земли. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в столице на сегодняшний день действует сниженная ставка арендной платы за земельные участки для предприятий со специальными статусами. Так, для промкомплексов она составляет 0,3 процента от кадастровой стоимости, а для технопарков — 0,01 процента. С начала 2022 года подобные льготы получили девять московских предприятий для 14 земельных участков общей площадью 19,7 гектара.

Аренда земли по сниженным ставкам представляет собой одну из мер поддержки промышленных предприятий столицы, которую Москва реализует с 2016 года.

По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, льгота предоставляется на 10 лет и распространяется на предприятия, работающие в социально значимых и наукоемких сферах, к примеру, пищевой отрасли и фармацевтике.

В свою очередь председатель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что в прошлом году столица решила автоматически продлить на год действие всех специальных статусов, а именно промышленного комплекса, технопарка, якорного резидента, инвестиционного приоритетного проекта.

В связи с этим решением компаниям не надо дополнительно подтверждать соответствие установленным критериям, чтобы продолжать получать льготы.

До этого Владимир Ефимов заявил, что представителям бизнеса и некоммерческим организациям предоставят различные льготы в столице.

Владимир Ефимов Промышленность Льготы
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