Старшая дочь певицы Глюкозы устроила дома пожар

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Пятнадцатилетняя дочь российской певицы Глюкозы Лидия устроила дома пожар. Об этом в пятницу, 20 января, девочка рассказала на личной странице в социальных сетях.

Лидия показала ванную комнату, где сгорел край раковины и принадлежности на нем. Также пострадал потолок.

— Возвращаюсь в Москву из Индии и в этот же день нечаянно устраиваю пожар. Для всех, кто волнуется, — слава богу, все хорошо, никто не пострадал, все нормально. Пожалуйста, будьте аккуратными со свечками, — рассказала Лидия.

До этого девушка заявила о том, что она стала «небинарной персоной», и попросила близких и журналистов называть ее мужским именем Рэй. Дети Анджелины Джоли, Шарлиз Терон, Мадонны, Дженнифер Лопес, Наоми Уоттс и многих других мировых селебрити называют себя квир-персонами.

«Вечерняя Москва» узнала, как следует воспринимать подобное родителям и как выяснить, не является ли заявление ребенка всего лишь веянием моды, а не истинным желанием.