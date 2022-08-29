Психотерапевт объяснил, почему дочь Глюкозы не желает быть ни женщиной, ни мужчиной

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Дети Анджелины Джоли, Шарлиз Терон, Мадонны, Дженнифер Лопес, Наоми Уоттс и многих других селебрити называют себя квир-персонами. А недавно 15-летняя дочь певицы Глюкозы сделала каминг-аут, сообщив, что она не относит себя ни к одному из общепринятых полов: ни к женскому, ни к мужскому. «Вечерняя Москва» решила узнать, как следует воспринимать подобное родителям и как выяснить, не является ли заявление ребенка всего лишь веянием моды, а не истинным желанием.

По словам врача-психотерапевта, психиатра и сексолога Алексея Вилкова, если подросток делает подобные заявления, то ему следует пройти психологическое и физиологическое обследование.

— Ведь бывают разные ситуации: на ребенка повлияла необычная, очень харизматичная личность, имеющая образ, который не соответствует его биологическому полу при рождении, психологические состояния могут подтолкнуть на такую мысль: «Я стану другим, не таким, как все». Далеко не всегда то, что говорит подросток, является его истинным желанием. Это может быть банальная фантазия, игра, определенная демонстративность, перечень причин огромный, — пояснил специалист.

По словам Вилкова, в силу того, что сейчас смена пола и образ небинарных гендерных личностей очень популярны, о них активно говорят, некоторые персоны могут использовать подобные образы с целью привлечь к себе внимание, заполучить нужную им аудиторию или поклонников.

— Кто-то ради самопиара специально перевоплощается в иной образ, чтобы подогреть интерес к себе, — отметил он.

Например, истинный трансгендер, то есть человек, который чувствует несоответствие биологического пола своему гендеру, задумывается о смене пола с раннего детства, заверил эксперт.

— Отличает истинного трансгендера или небинарную личность от лиц, которые пытаются казаться таковыми, как раз то, что они с детства хотят измениться. Разница лишь в том, что небинарная персона может даже не менять пол, но требовать к себе того отношения, которое желает, — подчеркнул Вилков.

А вот истинный трансгендер будет стремиться изменить пол в любом возрасте, полагает специалист.

— Смена пола — это очень длительный психологический и физиологический процесс. Операция бывает довольно травматичной, а период реабилитации занимает месяцы и даже годы. Но истинный трансгендер, если ему позволяет состояние здоровья, ляжет под скальпель даже в 50 лет, если он мечтает перевоплотиться, — рассказал собеседник «ВМ».

Эксперт отметил, что с подростком, который заявляет, что родился не в своем теле и говорит о намерении измениться, нужно вести диалог:

— В первую очередь родители должны понять, как давно их ребенок думает о смене пола, действительно ли он хочет этого или он просто попал под воздействие модных тенденций. Нужно объяснить, что это серьезный шаг, практически невозвратный. Затем наступает этап, когда нужно привлекать специалистов — психологов, психотерапевтов, иных экспертов, — отметил Вилков.

Если после серии обследований намерения подростка сохранятся, значит, родителям придется запомнить новое имя ребенка, которое будет соответствовать его новому полу или образу.

В заключение эксперт подчеркнул: попытки родителей изменить личность ребенка под себя и свои стандарты закончатся большими психологическими проблемами, в первую очередь для самого подростка. Следовательно, верным шагом для родителей станет попытка принять своего ребенка в новом воплощении.