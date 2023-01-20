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Подполковник армии США рассказал, помогут ли Киеву поставки оружия НАТО

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Подполковник армии США рассказал, помогут ли Киеву поставки оружия НАТО
Фото: shutterstock

Новые виды вооружения и техники НАТО не помогут украинской армии, несмотря на ожидания западных стран и Украины. Об этом написал подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.

— По мере того, как Украине обещают все больше современных видов вооружений НАТО, многие уверены, что ход битвы скоро изменится в пользу Киева. Но более внимательное изучение предлагаемого оружия и глубокое понимание того, как работает современная бронетехника, должны умерить ожидания, — подчеркнул он.

Военнослужащий подчеркнул, что наличие более сложного оборудования недостаточно для продвижения украинских войск. По его словам, в военных действиях в первую очередь решают полная подготовка и опыт, а не наличие современного оружия.

Соединенные Штаты Америки собираются помочь Украине нанести удар по Крыму. Позиция американцев в вопросе поставок наступательного оружия смягчилась. Какое вооружение может получить украинская армия для атаки на российский полуостров и какой стратегии теперь придерживаются Штаты — в материале «Вечерней Москвы».

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