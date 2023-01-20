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«Ситуация лютая»: Джиган рассказал, как «подрался» с медузой на отдыхе

Лейла Алиева
Общество
«Ситуация лютая»: Джиган рассказал, как «подрался» с медузой на отдыхе
Фото: Youtube / Ляйсан Утяшева

Рэпер Джиган пострадал после нападения фиолетовой медузы во время отдыха на пляже в Дубае. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

— Ситуация лютая на самом деле. Иду я в море, прохожу где-то уже по пояс, поворачиваюсь — плывет двухметровая фиолетовая медуза, — поделился он.

По словам артиста, сначала он решил просто поплавать рядом, так как это законная территория медузы и она может там плавать. Однако она неожиданно вынырнула и напала на Джигана, сам же рэпер не стал так просто сдаваться и, увидев рядом плывущих краба и барракуду, «позвал» их на помощь.

Краб откусил щупальца медузе, а барракуда вгрызлась в медузу, тем самым одолев ее. После этого краб ударил Джигана в спину, когда тот отвернулся, чтобы «отблагодарить» помощников лакомством. Сейчас артист находится в больнице с болями в спине и не может разогнуться.

До этого Джиган рассказал о желании стать отцом в пятый раз. При этом его супруга Оксана Самойлова в настоящее время не настроена рожать детей, а хочет провести отпуск, получив от него приятные воспоминания.

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