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Приметы и советы

Депутатам Госдумы покажут фильм «Чебурашка»

Полина Долганова
Общество
Депутатам Госдумы покажут фильм «Чебурашка»
Фото: Чебурашка, 2023 год

Кинокартину «Чебурашка» 25 января покажут в Государственной думе. На показ кино депутатов пригласил комитет по делам семьи, женщин и детей. Об этом в пятницу, 20 января, сообщил парламентарий Михаил Матвеев.

— Депутатам Госдумы покажут «Чебурашку», — рассказал он на своей странице в Telegram.

По состоянию на 13 января сборы семейной комедии «Чебурашка» в российском прокате превысили 3,5 миллиарда рублей. Согласно информации ЕАИС, отечественный кинофильм с момента начала проката в России заработал 3 528 556 464 рубля. Таким образом, картина режиссера Дмитрия Дьяченко обошла по сборам в России первую часть из дилогии «Аватар» (2009 год) Джеймса Кэмерона и стала самым кассовым фильмом в истории отечественного проката.

Почему «Чебурашка» — это действительно хорошее кино, которое стоит посмотреть всей семьей, «Вечерней Москве» объяснил кинокритик Давид Шнейдеров. Так, в картине присутствует прекрасный звездный состав (среди актеров — Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Елена Яковлева и Полина Максимова).

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