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Самый кассовый российский фильм: пять причин, почему стоит посмотреть нового «Чебурашку»

Илья Ашуров

Сюжет: 

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Развлечения
Самый кассовый российский фильм: пять причин, почему стоит посмотреть нового «Чебурашку»
Фото: Чебурашка, 2023 год

Всего за десять дней 2023 года «Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного кинопроката. Почему это действительно хорошее кино, которое стоит смотреть всей семьей, «Вечерней Москве» объяснил кинокритик Давид Шнейдеров.

По его словам, есть пять причин просмотреть нового «Чебурашку». Вот они:

  • детство, воспоминания о котором всколыхнет просмотр фильма;
  • любимый герой, близкий всем поколениям зрителей;
  • отличный режиссер Дмитрий Дьяченко (известный в том числе по картинам франшизы «Последний богатырь»);
  • прекрасный звездный состав (среди актеров — Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Елена Яковлева, Полина Максимова).

— Вот этих пяти составляющих вполне достаточно для того, чтобы пойти в кинотеатр, заплатить деньги, взять с собой всю семью, все три поколения — бабушку с дедушкой, маму с папой и детей, и всей огромной семье устроить себе праздник выходного дня, — заключил Шнейдеров.

По состоянию на утро 10 января фильм «Чебурашка» собрал в российском прокате 3 096 691 902 рубля (данные Фонда кино). Таким образом, сборы картины уже превысили доходы прежнего лидера — фильма «Холоп» (2019) — более чем на 10 миллионов рублей.

Абсолютным лидером в истории российского проката все еще остается первая часть «Аватара» (2009) Джеймса Кэмерона. Американский фильм заработал в России 3,5 миллиарда рублей. О том, где и как посмотреть вторую часть «Аватара», — в материале «ВМ».

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