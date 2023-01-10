Фильм «Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российский фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко стал самым кассовым фильмом в истории отечественного проката. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС на вторник, 10 января.

Премьера семейной комедии состоялась 1 января, за это время кассовые сборы составили 3 082 245 827 рублей, что сделало «Чебурашку» самым кассовым российским фильмом. Так, кинокартине удалось обогнать «Холопа» на десятый день проката, передает сайт ЕАИС.

По мнению кинокритика Давида Шнейдерова, вряд ли в ближайшее время появится подобный проект. Эксперт также объяснил, с чем связан кассовый успех картины. Кино вышло на экраны почти при полном отсутствии конкуренции в дни школьных каникул, поэтому многие родители пошли в кинотеатры с детьми.

В декабре прошедшего года «Аватар: Путь воды» возглавил рейтинг проката в России и СНГ, собрав за выходные 17 и 18 декабря 160 миллионов рублей в прокате без учета РФ и Белоруссии.

Как и в случае с другими западными кинолентами, права на показ новинки приобретены по параллельному импорту у дружественных стран. В каких кинотеатрах столицы можно посмотреть премьеру и сколько стоит сеанс, выясняла «Вечерняя Москва».