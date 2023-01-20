Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Первую скульптуру двуглавых орлов установили на арках Каланчевского путепровода

Араз Салехов
Город
Первую скульптуру двуглавых орлов установили на арках Каланчевского путепровода
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Москва, Каланчёвский путепровод Карта всех событий

Специалисты установили первую скульптуру двуглавых орлов на арках Каланчевского путепровода. Об этом в пятницу, 20 января, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На арках железнодорожного путепровода на площади Трех вокзалов установили первую скульптурную композицию из металла — двуглавого орла, в центре которого — Георгий Победоносец, — говорится в сообщении.

В общей сложности специалисты установят шесть таких скульптур. В Telegram-канале «Дептранс Москвы» уточнили, что их сделали по историческому проекту архитектора Алексея Щусева. Он предлагал украсить арки железнодорожного моста такими скульптурами еще в 1912 году.

В октябре 2022 года завершилась реставрация фасадов вестибюля станции метро «Чистые пруды». Специалисты привели в порядок стены, колонны, карниз, окна-иллюминаторы, а также историческую вывеску «Метро». В общей сложности с 2010 года в столице отреставрировали фасады 26 станций метро. Ход работ контролировали специалисты департамента культурного наследия.

Реставрация Благоустройство Мосты Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте