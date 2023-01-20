Первую скульптуру двуглавых орлов установили на арках Каланчевского путепровода

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Москва, Каланчёвский путепровод Карта всех событий

Специалисты установили первую скульптуру двуглавых орлов на арках Каланчевского путепровода. Об этом в пятницу, 20 января, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На арках железнодорожного путепровода на площади Трех вокзалов установили первую скульптурную композицию из металла — двуглавого орла, в центре которого — Георгий Победоносец, — говорится в сообщении.

В общей сложности специалисты установят шесть таких скульптур. В Telegram-канале «Дептранс Москвы» уточнили, что их сделали по историческому проекту архитектора Алексея Щусева. Он предлагал украсить арки железнодорожного моста такими скульптурами еще в 1912 году.

В октябре 2022 года завершилась реставрация фасадов вестибюля станции метро «Чистые пруды». Специалисты привели в порядок стены, колонны, карниз, окна-иллюминаторы, а также историческую вывеску «Метро». В общей сложности с 2010 года в столице отреставрировали фасады 26 станций метро. Ход работ контролировали специалисты департамента культурного наследия.