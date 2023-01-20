Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Раковая опухоль»: Нилов сообщил о завершении работы над законопроектом о запрете коллекторов

Араз Салехов
Общество
«Раковая опухоль»: Нилов сообщил о завершении работы над законопроектом о запрете коллекторов
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты Госдумы из фракции ЛДПР завершили разработку законопроекта о запрете деятельности коллекторских агентств в России. Соответствующий документ опубликовал заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

— Не устаю повторять: коллекторы — это раковая опухоль на теле нашего общества. И чем скорее мы ее вырежем, тем лучше для всех, — отметил он.

Парламентарий в своем Telegram-канале уточнил, что инициатива готова к внесению и направлена на заключение в правительство страны.

Согласно документу, представители партии предлагают изменить законы «О потребительском кредите» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также признать утратившим силу закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

В начале января Нилов заявил, что дискуссию о сокращении количества выходных дней на Новый год необходимо обсуждать, однако просто сократить эти выходные будет неправильно. По его мнению, в стране нужно провести социологическое исследование среди граждан, профессионального сообщества, а после обсудить вопрос сокращения выходных на площадке трехсторонней комиссии.

Госдума Законы коллекторы Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте