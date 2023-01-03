Депутат Госдумы Нилов предложил обсудить сокращение новогодних выходных

Фото: Пресс-служба Госдумы

Дискуссию о сокращении количества выходных дней на Новый год необходимо обсуждать, однако просто сократить эти выходные будет неправильно. Об этом во вторник, 3 января, сообщил депутат Государственной думы по соцполитике от партии ЛДПР Ярослав Нилов.

— Эта дискуссия будет продолжаться, если не предпринять никаких шагов… Просто сократить выходные, к которым многие привыкли, было бы неправильно. Поэтому нужно эту тему обсудить, — отметил он.

Парламентарий считает, что в стране необходимо провести социологическое исследование среди граждан, профессионального сообщества, а после обсудить вопрос сокращения выходных на площадке трехсторонней комиссии, сообщает РИА Новости.

Напомним, что депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов заявил о необходимости сокращения новогодних каникул. По его мнению, в России необходимо сократить новогодние каникулы, чтобы у людей были не недели отдыха, а по три активных дня.

В конце прошлого года Роструд подготовил для россиян памятку о длинных выходных и праздниках в 2023 году. Жителям страны напомнили, что новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. В честь Дня защитника Отечества выходными будут дни с 23 по 26 февраля.