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В Госдуме заявили о необходимости сокращения новогодних каникул

Араз Салехов
Общество
В Госдуме заявили о необходимости сокращения новогодних каникул
Фото: Пресс-служба Госдумы

В России необходимо сократить новогодние каникулы, чтобы у людей были не недели отдыха, а по три активных дня. Об этом во вторник, 3 января, рассказал депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов.

— Надо распределять выходные равномерно для того, чтобы люди не неделями отдыхали и не понимали, чем заняться и уже от безделья что-то делали, а действительно распределить рационально, для того, чтобы было по три дня выходных, но тем не менее за три дня активного отдыха было бы всем хорошо… Надо все-таки новогодние праздники урезать и сделать их меньше, — отметил он.

По словам парламентария, майские праздники при этом сокращать не стоит, поскольку люди в это время занимаются полезным делом, сообщает РИА Новости.

В конце прошлого года Роструд подготовил для россиян памятку о длинных выходных и праздниках в 2023 году. Жителям страны напомнили, что новогодние каникулы продлятся в следующем году с 1 по 8 января. В честь Дня защитника Отечества выходными будут дни с 23 по 26 февраля. В марте россияне будут отдыхать 8-го числа, в Международный женский день.

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