Фестиваль «Спортивная студенческая ночь» пройдет на ГУМ-катке 25 января

Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Москва, Красная площадь Карта всех событий

Всероссийский фестиваль «Спортивная студенческая ночь» пройдет 25 января на ГУМ-катке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта РФ в пятницу, 20 января.

— В среду, 25 января, в регионах нашей страны состоится всероссийский студенческий фестиваль «Спортивная студенческая ночь» — ежегодное мероприятие в День российского студенчества в формате массового катания на коньках, — говорится в сообщении.

Планируется, что в этот день на катке соберется около 420 человек. В программу мероприятий войдут также поздравления от известных гостей, выступления творческих коллективов и спортивные соревнования. Также в 17:00 пройдет гала-матч по хоккею, передает агентство городских новостей «Москва».

18 января в столице начался фестиваль по созданию съедобных «рисунков» для животных «Снежный холст». Для участия в фестивале необходимо отправить заявку с указанием количества и возраста участников. Для рисования подойдут веточки и шишки, опилки, щепа, сухая трава, сушеные ягоды рябины и боярышника, сушеные яблоки, орехи и прочее.