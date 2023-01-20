Москвичам напомнили о приостановке движения поездов на участке МЦК от «Крымской» до «Хорошево»

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

На участке Московского центрального кольца (МЦК) от станции «Крымская» до «Хорошево» приостановят движение поездов 21 января в связи со строительством пешеходного тоннеля на транспортно-пересадочном узле (ТПУ) «Тестовская». Об этом в пятницу, 20 января, сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

— Поезда по часовой стрелке будут следовать только до «Крымской», против часовой — до «Хорошево». На остальном участке интервал движения поездов составит 8 минут в течение всего дня, — говорится в сообщении.

Фото: Сайт Московского метрополитена

При этом движение поездов в этом направлении нормализуется 22 января, сообщает сайт метро Москвы.

Также стало известно, что с 13 января по 25 октября участок Промышленной улицы закроют из-за строительных работ. Кроме того, для движения транспорта будет недоступна одна полоса на участке улицы Бехтерева.

Помимо этого, участки боковых проездов Каширского шоссе в оба направления закроют в период с 15 до 30 января — с 02:00 до 05:00. Кроме того, транспорт не сможет проезжать по двум полосам на участке съезда с площади Савеловского вокзала на Бутырскую улицу с 15 января до 15 апреля.