Футболиста Дани Алвеса задержали в Испании по делу о насилии

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Самого титулованного футболиста в истории игры, бразильца Дани Алвеса, задержали в Испании по делу об изнасиловании. Об этом стало известно в пятницу, 20 января.

Спортсмена задержали в полицейском участке в Каталонии. Теперь футболисту предстоит дать показания перед судом, после чего ему изберут меру пресечения, сообщил ТАСС.

Ранее стало известно, что Алвеса подозревают в сексуальном насилии в отношении посетительницы дискотеки в городе Барселона. По версии следствия, преступление футболист совершил в конце декабря 2022 года. При этом спортсмен все обвинения отрицает.

Дани Алвесу 39 лет, с июля 2022 года он играет за мексиканскую команду «Пумас». При этом именно с клубом «Барселона» из одноименного испанского города связаны самые великие достижения футболиста. В составе «сине-гранатовых» спортсмен выигрывал Лигу Чемпионов и чемпионат Испании. Всего за карьеру Алвес насобирал 43 трофея, что является на данный момент рекордом.

Другого спортсмена, бывшего футболиста московского «Спартака», задержали в Амстердаме за контрабанду наркотиков и участие в организованной преступной группе.