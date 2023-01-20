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Суд признал геноцидом массовые убийства во времена Великой Отечественной войны в Ставропольском крае

Степан Жирнов
Происшествия
Суд признал геноцидом массовые убийства во времена Великой Отечественной войны в Ставропольском крае
Фото: shutterstock

Ставропольский краевой суд признал геноцидом массовые убийства советских граждан немецко-фашистскими захватчиками на территории края во времена Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю в пятницу, 20 января.

Такое решение суд принял на основании материалов уголовного дела, собранных ведомством за последние несколько лет. Сотрудники СК изучили архивные материалы, а также провели поисковые мероприятия , а также провели опрос местных жителей. Собранные данные легли в основу возбужденного по факту преступления уголовного дела по статье «Геноцид».

По данным Следственного комитета, в результате массовых жестоких убийств мирного населения в регионе погибли 28 тысяч человек.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд принял аналогичное решение и постановил, что блокада Ленинграда войсками нацистской Германии также являлась геноцидом. Прокуратура города установила, что общее число жертв блокады составило не менее 1 093 842 человек.

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