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Тело с 30 колото-резаными ранами обнаружили в институте Минздрава
В здании института Минздрава обнаружили бездыханное тело с 30 колото-резаными ранениями. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в пятницу, 20 января.
По словам собеседника «ВМ», тело 48-летнего погибшего обнаружили на лестничной клетке в одном из корпусов «НМИЦ» гематологии Минздрава России на севере столицы.
Еще одно тело с множественными колото-резаными ранами обнаружили в квартире одного из домов на юго-востоке столицы. В совершении убийства заподозрили супруга погибшей. В его отношении возбуждено уголовное дело.
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