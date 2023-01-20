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Тело с 30 колото-резаными ранами обнаружили в институте Минздрава

Степан Жирнов
Происшествия
Тело с 30 колото-резаными ранами обнаружили в институте Минздрава
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В здании института Минздрава обнаружили бездыханное тело с 30 колото-резаными ранениями. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в пятницу, 20 января.

По словам собеседника «ВМ», тело 48-летнего погибшего обнаружили на лестничной клетке в одном из корпусов «НМИЦ» гематологии Минздрава России на севере столицы.

Еще одно тело с множественными колото-резаными ранами обнаружили в квартире одного из домов на юго-востоке столицы. В совершении убийства заподозрили супруга погибшей. В его отношении возбуждено уголовное дело.

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