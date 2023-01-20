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Приметы и советы

Юлия Барановская заявила, что готова стать мамой в четвертый раз

Лейла Алиева
Общество
Юлия Барановская заявила, что готова стать мамой в четвертый раз
Фото: Из личного архива Юлии Барановской

После развода с футболистом Андреем Аршавиным телеведущая Юлия Барановская предпочитает не рассказывать о личной жизни. Однако при этом не скрывает, что хотела бы завести еще одного ребенка.

— Кстати, сейчас, когда дети резко вырос­ли, на меня часто стали накатывать незнакомые эмоции. Я могу сесть и расплакаться. Начинаю думать: «Боже мой, я же пропустила школьное выступление в пятом классе». Сижу и рыдаю. Потом успокаиваюсь, понимаю, что я не могу контролировать каждую секунду жизни детей, — рассказала она.

Телеведущей кажется, что она упустила нечто важное в жизни своих детей, но при этом понимает, что для работающей мамы такая ситуация неизбежна.

— Но почему-то я переживаю. Может быть, потому, что очень хочу стать мамой еще раз, — поделилась Барановская.

Некоторые знакомые советуют знаменитости воспользоваться услугой суррогатной мамы или ЭКО, но такой вариант ей не подходит, передает 7days.ru.

До этого российская певица Нюша опровергла появившиеся в Сети слухи о том, что она якобы находится в интересном положении. Артистка объяснила эти домыслы тем, что ее фигура пока не достигла идеала.

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