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Два человека погибло в результате пожара в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Два человека погибло в результате пожара в Подмосковье
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва
волоколамская улица волоколамск Карта всех событий

В подмосковном городе Волоколамск в результате пожара в частном доме погибло два человека. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 20 января.

По ее словам, возгорание произошло в частном доме на Волоколамской улице 19 января. В результате погибли два человека: мужчина и женщина. Их тела обнаружили после локализации огня.

По данному факту Следственный комитет организовал доследственную проверку. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Сотрудники ведомства устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуально решение.

Другой пожар произошел в квартире жилого дома на севере Москвы. По предварительной информации, его причиной стал загоревшийся холодильник.

Подмосковье Проверки Следственный комитет Волоколамск Смерть
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