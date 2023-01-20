Авиакомпания «Победа» уточнила правила провоза в ручной клади дамских сумок и портфелей

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Авиакомпания «Победа» приняла решение убрать из описания правил провоза ручной клади указание на габариты дамской сумки или рюкзака. Об этом в пятницу, 20 января, сообщили в пресс-службе лоукостера.

— В соответствии с судебными решениями «Победа» исключит указание на габариты дамской сумки и портфеля в описании способа провоза ручной клади, установленного на основании Федеральных авиационных правил (далее — ФАП-82), выполнив таким образом предписания Ространснадзора, — говорится в сообщении.

При этом лоукостер не изменит нормы провоза багажа и ручной клади. Сейчас к бесплатной перевозке принимается одно место ручной клади габаритами 4х36х30, сообщает сайт «Победы».

До этого стало известно, что лоукостер «Победа» возобновит регулярное авиасообщение из столичного аэропорта Внуково в воздушную гавань Дубая Аль-Мактум с 28 января текущего года. Помимо этого, в планах авиакомпании увеличить частоту выполнения рейсов. Так, с 6 февраля самолеты будут вылетать пять раз в неделю. С 21 февраля — ежедневно.