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Приметы и советы

Аферистка обещала за три миллиона рублей переписать съемное жилье на арендатора

Степан Жирнов
Происшествия
Аферистка обещала за три миллиона рублей переписать съемное жилье на арендатора
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Сотрудники полиции задержали аферистку, которая обещала мужчине две квартиры в столице за вознаграждение в три миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в пятницу, 20 января.

По его словам, злоумышленница через общих знакомых обратилась к москвичу, который снимает две квартиры в столице, с предложением присвоить жилплощадь.

Женщина заявила, что знает, как можно переписать квартиры Росимущества на мужчину. За помощь аферистка попросила от жертвы три миллиона рублей. Мужчина не поверил гражданке и обратился в полицию.

Аферистка обещала за три миллиона рублей переписать съемное жилье на арендатора Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Мошенницу задержали в момент передачи части денег, которая проводилась под контролем правоохранительных органов. Позже стало известно, что никакого способа 61-летняя жительница Подмосковья не знала и просто хотела заработать.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Фигурантку заключили под домашний арест.

Другие аферисты, которых задержали в столице, представлялись жертвам успешными консультантами в области инвестиций. Злоумышленники продавали курсы по брокерскому делу по цене от 50 до 300 тысяч рублей. На поверку жертв обманывали, а «вложенные» в ценные бумаги деньги уходили мошенникам в карман.

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