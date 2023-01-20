Аферистка обещала за три миллиона рублей переписать съемное жилье на арендатора

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Сотрудники полиции задержали аферистку, которая обещала мужчине две квартиры в столице за вознаграждение в три миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в пятницу, 20 января.

По его словам, злоумышленница через общих знакомых обратилась к москвичу, который снимает две квартиры в столице, с предложением присвоить жилплощадь.

Женщина заявила, что знает, как можно переписать квартиры Росимущества на мужчину. За помощь аферистка попросила от жертвы три миллиона рублей. Мужчина не поверил гражданке и обратился в полицию.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Мошенницу задержали в момент передачи части денег, которая проводилась под контролем правоохранительных органов. Позже стало известно, что никакого способа 61-летняя жительница Подмосковья не знала и просто хотела заработать.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Фигурантку заключили под домашний арест.

Другие аферисты, которых задержали в столице, представлялись жертвам успешными консультантами в области инвестиций. Злоумышленники продавали курсы по брокерскому делу по цене от 50 до 300 тысяч рублей. На поверку жертв обманывали, а «вложенные» в ценные бумаги деньги уходили мошенникам в карман.