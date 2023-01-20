Бритни Спирс заявила, что сменила имя

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Американская поп-исполнительница Бритни Спирс сменила имя. Об этом она рассказала на личной странице в социальных сетях.

Знаменитость поделилась новым фото, где изображен Марс, и написала, что теперь ее зовут River Red (Река Красная — прим.«ВМ»). Бритни уже изменила никнейм в социальных сетях.

Летом прошлого года экс-супруг Спирс пытался сорвать ее свадьбу с Сэмом Асгари. Он собирался тайно проникнуть на торжество, но охрана вовремя задержала его. Александер прибыл на торжество к началу мероприятия и попал внутрь. Он вел трансляцию в социальных сетях и не смог долго оставаться незамеченным.

До этого бывший муж Бритни Спирс заявил, что 16-летний Шон Престон и 15-летний Джейден избегают встреч с мамой. Он считает, что отношения детей с певицей испортились из-за ее склонности к оголению в социальных сетях. Врач-психотерапевт Александр Федорович рассказал «Вечерней Москве», чем вызвано желание Спирс выкладывать полуголые фотографии.