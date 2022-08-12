Психотерапевт Федорович объяснил тягу Бритни Спирс выкладывать откровенные фото и видео в соцсетях

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Экс-супруг Бритни Спирс заявил, что 16-летний Шон Престон и 15-летний Джейден избегают встреч с мамой. Он считает, что отношения детей с певицей испортились из-за ее склонности к оголению в социальных сетях. Врач-психотерапевт Александр Федорович рассказал «Вечерней Москве», чем вызвано желание Спирс выкладывать полуголые фотографии.

По его словам, Брит Спирс привлекает к себе внимание общественности такими снимками. Он уверен, что это последний способ певицы напомнить о себе.

— Оголение в соцсетях характерно для «бабушек, которые выходят в тираж». Им надо любыми способами о себе напомнить. Все, что было в запасе Бритни Спирс, она уже использовала. Например, скандалы с родителями, наркотики, переедание, реабилитационные центры и много другое. Арсенал оскудел. Последнее, что у нее осталось, — это заявить всем, что она еще ничего, несмотря на возраст, — рассказал специалист.

Психотерапевт подчеркнул, что можно говорить о наличии психических отклонений у певицы. Однако он не может назвать конкретное заболевание без диагностики.

— Бритни Спирс рассчитывает на грубое и наглое обсуждение ее персоны, выкладывая в Сеть себя в таком виде. Я не могу сказать, какие именно у Спирс психологические отклонения и есть ли они. Здесь нужна диагностика. Если ориентироваться на ее прошлое, когда ей ставили биполярное расстройство, анорексию, булимию, наркотическую зависимость, то это официально дает нам право говорить о том, что психическое расстройство есть. А в каком психологическом статусе Спирс находится сейчас, я точно сказать не могу. Это будет некорректно, — сказал собеседник «ВМ».

Ранее клинический психолог Евгения Лютова рассказала «Вечерней Москве, готова ли поп-дива к дальнейшей свободной жизни. По ее словам, певица справится с жизнью без контролирующего отца. Однако нельзя сказать, насколько будет хороша ее жизнь.

Эксперт считает, что, если у Спирс нет ожиданий от мира после затянувшегося опекунства, она готова взяться за свою жизнь и свои дела сама, ее локус контроля внутренний. Если же она будет рассчитывать на обстоятельства и силы извне, менеджеров и других — это внешний локус контроля, и при этом прогнозы по ее адаптации ухудшаются. Если Бритни Спирс эмоционально устойчива и ведет работу над собой с психотерапевтом, у нее нормальный режим дня и условия для жизни, вероятность того, что она сможет адаптироваться к свободной жизни, велика.