«Бритни, у тебя все в порядке?»: Спирс выложила обнаженные фото с пляжа

Фото: Instagram/britneyspears

Американская поп-певица и актриса Бритни Спирс в очередной раз удивила своих поклонников, опубликовав снимки с откровенной фотосессии на пляже в своем Instagram.

Спирс сделала несколько провокационных публикаций в свой блог, никак не прокомментировав их. На кадрах звезда позирует на камеру в разных позах. Однако интимные места певица предпочла скрыть.

Фото: Instagram/britneyspears

Поклонники подозревают, что актриса была вместе со своим женихом — актером и бодибилдером Сэмом Асгари. Он помог девушке сделать пляжные фотоснимки.

Вероятно, пара полетела на Мальдивы, арендовав частный самолет. Скорее всего такая поездка связана с празднованием дня рождения Асгари.

В свою очередь фолловеры отреагировали неоднозначно на такую выходку поп-звезды. Некоторые выразили восхищение и похвалу: «Я рада видеть тебя счастливой»; «Бритни в отличной форме, так держать!». Остальные оставили негативные комментарии: «Она производит очень странное впечатление»; «Что здесь происходит»; «Бритни, у тебя все в порядке?».

Ранее Бритни Спирс отметила свое 40-летие вместе со своим возлюбленным Сэмом Асгари и улетела в Мексику.