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Бритни Спирс необычно отметила свое 40-летие

Виктория Храменкова

Общество
Бритни Спирс необычно отметила свое 40-летие
Фото: instagram/britneyspears

Звезда поп-сцены 2000-х годов Бритни Спирс отметила свое 40- летие. Вместе со своим бойфрендом Сэмом Асгари, Бритни улетена в Мексику. Об этом певица сообщила в своем Instagram.

Кроме этого, во время перерыва артистка разрезала именной торт со своими инициалами.

Поп-дива не скрывает, что после решения суда, который избавил ее от опеки отца, который целых 13 лет контролировал ее жизнь, испытывает огромную радость.

Ранее бойфренд певицы сделал ей предложение. Снимком кольца с бриллиантом артистка делилась с поклонниками, которые сыграли большую роль в освобождении Спирс из-под опеки.

2 декабря стало известно, что Бритни Спирс отмечает свое 40-летие. Этот год стал для поп-дивы насыщенным: она добилась прекращения опеки над ней со стороны отца, а еще собирается выйти замуж.

13 августа стало известно, что отец певицы согласился на отказ от опекунства над дочерью. А 30 сентября суд отстранил Джеймса от опекунства. Суд в США также назначил временным опекуном Бритни Спирс бухгалтера Джона Забель, которого выбрали певица и ее юрист.

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