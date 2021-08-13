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СМИ: Отец Бритни Спирс согласился отпустить ее из-под опеки

Татьяна Плотникова

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СМИ: Отец Бритни Спирс согласился отпустить ее из-под опеки
Фото: instagram.com/britneyspears

Отец певицы Бритни Спирс Джеймс согласился на отказ от опекунства над дочерью, сообщают американские средства массовой информации.

По неподтвержденным данным, адвокат Спирса направил в суд Лос-Анджелеса уведомление о пожелании своего доверителя. В документе отмечается, что Джеймс принял соответствующее решение, поскольку «публичное противостояние с его дочерью из-за продолжения его пребывания опекуном не будет отвечать интересам его дочери», сообщает Variety.

Отец певицы уже более 12 лет является ее опекуном и полностью распоряжается ее деньгами. В 2020 году Спирс обратилась в суд с просьбой лишить родителя статуса опекуна и назначить вместо него менеджера Джоди Монтгомери. Однако Джеймс Спирс смог доказать, что его дочери требуется постоянная забота близкого человека.

В ходе продолжающегося судебного разбирательства Джеймс Спирс заявил, что врачи диагностировали деменцию у его дочери, поэтому она не может самостоятельно распоряжаться своей жизнью. В качестве ограничительной меры отец певицы добился судебного запрета на свободное и открытое общение с публикой, в ответ Бритни отказалась от концертной деятельности.

В июне 2021 года в ходе очередного судебного заседания судья отклонил просьбу певицы снять с нее опеку и оставил за родителем звезды право распоряжаться ее жизнью и финансами.

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