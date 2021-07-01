Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Бритни Спирс проиграла очередной суд об освобождении от опеки отца

Евгения Владимирова

Развлечения
Бритни Спирс проиграла очередной суд об освобождении от опеки отца
Фото: instagram.com/britneyspears

Певица Бритни Спирс в конце июня подала иск в суд с просьбой избавить ее от опекунства отца, под влиянием которого она находится уже 13 лет. Судья отклонил просьбу и оставил за родителем звезды право распоряжаться ее жизнью и финансами.

23 июня Бритни Спирс выступила с речью, в которой рассказала о жестком контроле со стороны отца:

— Я солгала всему миру, сказав, что я счастлива и все в порядке. Все совсем не так, я несчастлива. Я не возвращалась в суд столько времени, потому что думала, что люди мне не поверят. Отец заставлял меня выступать даже в те дни, когда я была серьезно больна. Он полностью контролировал мою жизнь, — поделилась звезда.

Фанаты звезды 2000-х не согласны с решением судьи: «Рабство продолжается!»; «Освободите Бритни!»; «Она имеет право на счастливую жизнь!»; «Мы освободим тебя!» — пишут пользователи под публикациями Бритни Спирс. Певицу поддержали и коллеги по сцене: Джастин Тимберлейк и Кристина Агилера публично вступились за звезду.

Бывший муж певицы и отец двоих ее сыновей Кевин Федерлайн поддержал Спирс.

— Кевин, безусловно, уважает Бритни и надеется только на хорошее для нее, потому что так будет лучше и для их общих детей. Сыновья любят свою маму, и Федерлайн хочет, чтобы у них у всех были здоровые и крепкие отношения, — передает слова представителя Кевина Федерлайна Variety.

Джейми Спирс распоряжается жизнью дочери с 2008 года. Тогда у певицы возникли проблемы с алкоголем и наркотиками. Суд признал ее частично недееспособной и назначил ее отца опекуном.

Годы спустя Спирс решила избавиться от контроля со стороны отца. В 2020 году она уже подавала иск, но он тоже был отклонен. Закон остался на стороне отца певицы и сейчас. За Джейми Спирсом сохраняется право распоряжения 60-миллионным состоянием звезды.

Читайте также:
вердикт судапевицазвезды
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте