Бритни Спирс проиграла очередной суд об освобождении от опеки отца

Фото: instagram.com/britneyspears

Певица Бритни Спирс в конце июня подала иск в суд с просьбой избавить ее от опекунства отца, под влиянием которого она находится уже 13 лет. Судья отклонил просьбу и оставил за родителем звезды право распоряжаться ее жизнью и финансами.

23 июня Бритни Спирс выступила с речью, в которой рассказала о жестком контроле со стороны отца:

— Я солгала всему миру, сказав, что я счастлива и все в порядке. Все совсем не так, я несчастлива. Я не возвращалась в суд столько времени, потому что думала, что люди мне не поверят. Отец заставлял меня выступать даже в те дни, когда я была серьезно больна. Он полностью контролировал мою жизнь, — поделилась звезда.

Фанаты звезды 2000-х не согласны с решением судьи: «Рабство продолжается!»; «Освободите Бритни!»; «Она имеет право на счастливую жизнь!»; «Мы освободим тебя!» — пишут пользователи под публикациями Бритни Спирс. Певицу поддержали и коллеги по сцене: Джастин Тимберлейк и Кристина Агилера публично вступились за звезду.

Бывший муж певицы и отец двоих ее сыновей Кевин Федерлайн поддержал Спирс.

— Кевин, безусловно, уважает Бритни и надеется только на хорошее для нее, потому что так будет лучше и для их общих детей. Сыновья любят свою маму, и Федерлайн хочет, чтобы у них у всех были здоровые и крепкие отношения, — передает слова представителя Кевина Федерлайна Variety.

Джейми Спирс распоряжается жизнью дочери с 2008 года. Тогда у певицы возникли проблемы с алкоголем и наркотиками. Суд признал ее частично недееспособной и назначил ее отца опекуном.

Годы спустя Спирс решила избавиться от контроля со стороны отца. В 2020 году она уже подавала иск, но он тоже был отклонен. Закон остался на стороне отца певицы и сейчас. За Джейми Спирсом сохраняется право распоряжения 60-миллионным состоянием звезды.