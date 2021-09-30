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Суд США отстранил отца от опеки над певицей Бритни Спирс

Виктория Сикерина

Общество
Суд США отстранил отца от опеки над певицей Бритни Спирс
Фото: instagram/britneyspears

Американский суд в Лос-Анджелесе постановил отстранить отца известной певицы Бритни Спирс от опеки над ней. Об этом сообщили в четверг, 30 сентября, на зарубежном телеканале NBC.

Отмечается, что суд США также назначил родителю артистки временную замену для опеки.

Такое решение может стать промежуточным этапом в достижении полной независимости Бритни Спирс. С 13 лет звезда не контролирует свое имущество и творческую карьеру.

Временным опекуном суд назначил бухгалтера Джона Забель, которого выбрала сама певица и ее юрист.

РИА Новости добавило, что в настоящее время Бритни Спирс ожидает от суда назначения нового слушания. Оно окончательно решит вопрос о снятии опеки.

В начале сентября сообщилось, что отец Бритни Спирс Джеймс потребовал от нее два миллиона долларов в качестве отступных за отказ от опеки. Тогда адвокаты звезды посчитали, что это попытка вымогательства.

Отец артистки уже более 12 лет является ее опекуном и полностью распоряжается денежными средствами. Так, в 2020 году Спирс обратилась в суд с просьбой лишить родителя статуса опекуна и назначить вместо него менеджера Джоди Монтгомери. Однако Джеймс Спирс смог доказать, что его дочери требуется постоянная забота близкого человека.

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