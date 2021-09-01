Отец Бритни Спирс потребовал от дочери два миллиона долларов за отказ от опеки

Фото: instagram.com/britneyspears

Отец Бритни Спирс Джеймс потребовал от певицы два миллиона долларов в качестве отступных за отказ от опеки. Об этом стало известно в среду, 1 сентября, из материалов суда, пишет «МИР 24».

Адвокаты Бритни Спирс считают, что это попытка вымогательства. Джеймс Спирс деньгами от дочери планирует погасить судебные издержки и рассчитаться с компанией Tri Star. Ранее певица сотрудничала с Tri Star.

— Бритни не будет подвергнута издевательствам или вымогательствам со стороны отца. Он не имеет права держать в заложниках свою дочь, ставя условия для отказа, — подчеркнул адвокат певицы Мэтью Розенгарт, которого цитирует издание TMZ.

В последнее время звезда вновь стала часто оказываться в центре скандалов. В июне на судебном заседании Спирс потребовала освобождения от опекунства со стороны отца Джеймса Спирса, которое длится с 2008 года. Артистка призналась, что намерена вернуть свою жизнь и свои права.

Отец певицы уже более 12 лет является ее опекуном и полностью распоряжается ее деньгами. В 2020 году Спирс обратилась в суд с просьбой лишить родителя статуса опекуна и назначить вместо него менеджера Джоди Монтгомери. Однако Джеймс Спирс смог доказать, что его дочери требуется постоянная забота близкого человека.

13 августа СМИ сообщили, что отец Бритни Спирс согласился отпустить ее из-под опеки. По неподтвержденным данным, адвокат Спирса направил в суд Лос-Анджелеса уведомление о пожелании своего доверителя.

Источник: mir24.tv