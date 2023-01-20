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Автомобиль врезался в столб на юго-западе столицы
Москва, Ленинский проспект Карта всех событий
На юго-западе столицы автомобиль врезался в столб. Об этом стало известно в пятницу, 20 января.
По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло на Ленинском проспекте, сообщает РЕН ТВ.
Еще одно ДТП произошло на Варшавском шоссе ранним утром в четверг, 19 января. В районе дома № 58 перевернулся грузовик с прицепом. В результате было перекрыто движение по четырем полосам. В кабине автомобиля находились двое мужчин, один из которых обратился за медицинской помощью. Поднимали грузовик при помощи крана, момент освобождения проезжей части попал в объектив видеокамер.
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Приметы и советы
Народный календарь. Как сохранить счастье в доме 23 января Народный календарь. Почему 22 января нужно обязательно посетить баню Народный календарь. Почему не страшно заболеть 21 января Народный календарь. Что сделать 20 января, чтобы быть здоровым Народный календарь. Как идеально провести 19 января, Крещение, чтобы обрести счастье
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