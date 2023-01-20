Автомобиль врезался в столб на юго-западе столицы

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Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

На юго-западе столицы автомобиль врезался в столб. Об этом стало известно в пятницу, 20 января.

По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло на Ленинском проспекте, сообщает РЕН ТВ.

Еще одно ДТП произошло на Варшавском шоссе ранним утром в четверг, 19 января. В районе дома № 58 перевернулся грузовик с прицепом. В результате было перекрыто движение по четырем полосам. В кабине автомобиля находились двое мужчин, один из которых обратился за медицинской помощью. Поднимали грузовик при помощи крана, момент освобождения проезжей части попал в объектив видеокамер.