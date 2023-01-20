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Приметы и советы

В Крыму заявили о достаточной группировке для защиты полуострова

Полина Долганова
Общество
В Крыму заявили о достаточной группировке для защиты полуострова
Фото: shutterstock

В Крыму сформирована достаточная военная группировка, чтобы защитить полуостров. Об этом в пятницу, 20 января, сообщил руководитель регионального парламента Владимир Константинов.

По его словам, обстановку в Крыму в настоящее время можно оценить как надежную.

— Крымчане верят вооруженным силам, Черноморскому флоту, поэтому в этом плане мы достаточно надежно защищены… Крым живет своей жизнью, Крым развивается, работают предприятия, — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Константинов добавил, что в случае нападения на Крым, Россия нанесет «один, или два, или три» удара и спецоперация очень быстро завершится.

Соединенные Штаты Америки собираются помочь Украине нанести удар по полуострову Крым. Позиция Вашингтона по вопросу поставок наступательного оружия стала мягче. Какое вооружение может получить украинская армия для атаки на российский полуостров и какой стратегии теперь придерживаются Штаты — в материале «Вечерней Москвы».

По данным газеты News York Times (NYT), в администрации президента Джо Байдена полагают, что успешные удары по полуострову усилят будущую переговорную позицию киевского режима.

Крым Пентагон Спецоперации Армия
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