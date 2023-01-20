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Зацепер забрался на крышу электрички на станции «Выхино» и пробежался. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Зацепер забрался на крышу электрички на станции «Выхино» и пробежался. Видео
Фото: Пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры
Казанское направление Московской железной дороги, платформа Выхино Карта всех событий

Прокуратура организовала проверку по факту нарушения молодым человеком правил транспортной безопасности. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры в пятницу, 20 января.

По данным ведомства, инцидент произошел на станции «Выхино» Казанского направления железной дороги. Молодой человек забрался на крышу электропоезда, пробежался и продолжил поездку, сев рядом с токоприемником.

Видео: Пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

Сотрудники прокуратуры выяснят все обстоятельства и причины произошедшего. В случае необходимости будут приняты меры реагирования.

Другой похожий случай произошел в столичном метро. Зацеперов опознали и привлекли к ответственности. Поездка длиной в несколько станций обошлась любителям экстрима в 20 тысяч рублей.

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