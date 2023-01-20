Зацепер забрался на крышу электрички на станции «Выхино» и пробежался. Видео
Прокуратура организовала проверку по факту нарушения молодым человеком правил транспортной безопасности. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры в пятницу, 20 января.
По данным ведомства, инцидент произошел на станции «Выхино» Казанского направления железной дороги. Молодой человек забрался на крышу электропоезда, пробежался и продолжил поездку, сев рядом с токоприемником.
Сотрудники прокуратуры выяснят все обстоятельства и причины произошедшего. В случае необходимости будут приняты меры реагирования.
Другой похожий случай произошел в столичном метро. Зацеперов опознали и привлекли к ответственности. Поездка длиной в несколько станций обошлась любителям экстрима в 20 тысяч рублей.