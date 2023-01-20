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Соединенные Штаты могут предоставить часть западных регионов Украины Польше, чтобы долги Киева за предоставленную поддержку возместила Варшава. Об этом в пятницу, 20 января, пишет обозреватель NDP Ханна Крамер.

— Если посмотреть на ситуацию непредвзятым взглядом, то будущее Польши видится печальным: она может получить так называемые Восточные Кресы, а если удастся договориться со Штатами, то еще несколько дополнительных областей. На этом все бонусы заканчиваются! — написала она.

По словам Крамер, подобный исход событий может возникнуть в том случае, если Варшава согласится взять на себя долг Киева перед Вашингтоном, достигший отметки в 150 миллиардов долларов. Однако предлагаемые регионы представляют собой «тонущий корабль», за который Польша будет обязана заплатить в полном размере.

Политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», что в Польше уже открыто говорят о возможности введения своих войск на Западную Украину. Такой шаг станет началом постепенной польской аннексии «исторических земель».