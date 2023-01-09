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Буферное государство: политолог Марков назвал главную цель Польши в конфликте на Украине

Илья Ашуров

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Буферное государство: политолог Марков назвал главную цель Польши в конфликте на Украине
Фото: Unsplash

В Польше уже открыто говорят о возможности введения войск на Западную Украину. Такой шаг станет началом постепенной польской аннексии «исторических земель». Об этом «Вечерней Москве» рассказал политолог и общественный деятель Сергей Марков.

Очередная публикация о заходе польской армии на Украину появилась в польском издании Niezależny Dziennik Polityczny (NRD — «Независимый политический журнал»). В ней утверждается, что ВСУ сами ждут прихода польских войск. Такое развитие событий якобы позволит им высвободить силы для усиления боевых действия на передовой.

Называются даже потенциальные сроки «вторжения».

— Генштаб (ВСУ) рассчитывает, что весной на Украину войдет польская армия, чтобы вместо украинских солдат занять ключевые позиции в Западной Украине, — отмечает автор NRD.

Однако, как подчеркивает Марков, главная цель Польши не помощь Украине, а возвращение своих «исторических земель». Польские власти уже давно мечтают «вернуть» четыре украинские области — Львовскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую, которые вошли в состав Украинской ССР в 1939 году.

— В планах поляков — создать на территории Западной Украины подконтрольное себе прокси-государство. Сначала на территории этого государства будут размещены польские войска, затем оно полностью интегрируется в состав Польши, — убежден собеседник «ВМ».

Кроме того, польские власти надеются образовать буферное государство на территории Центральной Украины, полагает политолог. Это позволит избежать прямого соприкосновения войск Польши и России.

В конце минувшего года NRD уже сообщало о том, что Польша готовит план масштабного удара для захвата Западной Украины. Лидер правящей партии страны Ярослав Качиньский якобы давно готовится «забрать части Галиции и Западной Украины».

О планах Польши относительно Украины несколько раз рассказывали и в Службе внешней разведки (СВР) России. Так, в июне директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Польша занимается вопросом создания на западной Украине прокси-государства, которое будет находиться «под защитой» польской армии.

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