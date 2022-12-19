Почему Польша не любит Россию и чего добивается своей агрессивной политикой

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На протяжении долгого времени Польша проводит политику, направленную против России. После 24 февраля высказывания польских властей приобрели откровенно агрессивный характер. Все это увенчалось недавним признанием России «государством — спонсором терроризма». Почему Польша проводит яростную антироссийскую политику, чего она этим добивается и при чем тут история этой страны — в материале «Вечерней Москвы».

Корни «нелюбви»

Корни «нелюбви» польского государства к современной России уходят глубоко в историю. Из-за географического соседства интересы стран часто пересекались, что приводило к вражде. Пик противостояния пришелся на XVII век, когда между Русским царством и Речью Посполитой произошло три войны.

В результате последней из них (1654–1667 годы) Россия вернула себе Смоленские и Черниговские земли, а также присоединила территорию Левобережной Украины вместе с Киевом.

— С тех пор правители Польши выстраивали государственную идеологию на превосходстве Польши над другими славянскими народами и ее конкуренции с Россией, — рассказывает «ВМ» политолог Александр Асафов.

В конце XVIII века Польша фактически лишилась своей государственности. После трех разделов страны большая часть ее территорий вошла в состав Российской империи. Разумеется, польская аристократия и идеологи восприняли это как трагедию. Но от идеи «особого пути», во многом противопоставленного России, они не отказались.

После «раздела» польские философы разработали концепцию «Польша — Христос Европы». Согласно ей, на поляков и их государство возложена особая миссия — нести свет славянским народам и защищать их от внешнего тлетворного влияния. Под последним, очевидно, понималось и влияние русских.

В XX веке Польша обрела независимость. Первый глава возрожденного государства Юзеф Пилсудский сформулировал идею «Междуморья» — великой страны, которая бы простиралась от Черного и Адриатического до Балтийского морей. По сути, речь шла о восстановлении Речи Посполитой. Многие современные польские политики до сих пор лелеют эту идею.

Борьба за лидерство

Современная Польша борется за лидерство в Европе. Свою стратегию она выстраивает на оппозиции по отношению к России и сближении с Соединенными Штатами. При этом национальные интересы польские политики ставят выше интересов Евросоюза (ЕС).

Воплощением этой стратегии занимается консервативная партия «Право и справедливость», которая находится у власти последние семь лет. Ее лидером является Ярослав Качиньский, в партии также состоит и нынешний президент страны Анджей Дуда.

— Партию Качиньского относят к евроскептикам, — говорит политолог Асафов. — Например, ее члены всерьез обсуждают Polexit — выход Польши из Евросоюза. Отношения с Брюсселем у них сложные.

Особенно сильно отношения между польскими властями и брюссельскими бюрократами осложнились в последние годы. Представители ЕС хотят, чтобы поляки отменили закон о превалировании местного законодательства над общеевропейским. Но пока ничего не изменилось.

По словам Асафова, постепенно отдаляясь от ЕС, власти Польши взяли курс на большую интеграцию с США. Таким образом они надеются получать от американцев больше помощи. Такой курс предполагает полную поддержку американской политики, которая в большинстве случаев антироссийская.

— В Польше транслируют американскую повестку так, как будто их страна является 51-м штатом, — отмечает собеседник «ВМ». — Иногда американцам даже приходится их останавливать. Как, например, уже было в начале декабря, когда на территорию Польши упала украинская ракета.

Еще одна причина, по которой Польша активно проводит направленную против России политику, связана с личностью Ярослава Качиньского. По мнению Асафова, этот политик негативно относится к России из-за психологической травмы, которую он получил в 2010 году, когда самолет с его братом — тогдашним президентом Польши Лехом Качиньским — потерпел крушение под Смоленском.

— Несмотря на то что международное расследование давно выяснило причину трагедии, Качиньский до сих пор придумывает вокруг нее теории заговора. Например, всерьез обсуждалась версия, согласно которой российские спецслужбы якобы расставили вокруг аэродрома бронированные березы, — рассказывает политолог.

При этом Качиньский с успехом продвигает свои идеи. Так, в резолюции о признании России «спонсором терроризма» наша страна прямо обвиняется в авиакатастрофе под Смоленском.

Чего добивается Польша

Главная цель Польши — увеличить свое влияние в Европе, а антироссийская политика — один из инструментов достижения этой цели. Однако они также намерены извлечь выгоду из конфликта между Россией и Украиной. Речь идет о возможной аннексии Западной Украины.

— Казалось, что поляки никогда не будут возвращать свои восточные территории. Но очевидно, что их позиция поменялась. Сейчас они, безусловно, готовятся к аннексии. На это, в частности, указывает призыв на военные сборы 200 тысяч человек, — полагает Асафов.

В прошлом месяце директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что Польша форсирует подготовку к аннексии Западной Украины. По его словам, Варшава планирует занять территории Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины.