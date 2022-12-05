Военный эксперт сообщил, что в Молдавии упала украинская ракета системы С-300

Фото: Минобороны РФ

Ракеты, обнаружении в Молдавии на границе с Украиной, идентифицируются как фрагменты С-300. Об этом сообщил российский военный эксперт Алексей Леонков в понедельник, 5 декабря.

— Предварительно, по тем изображениям, что публикует молдавская сторона, идентифицируются элементы ракеты зенитной ракетной системы С-300ПС/ПТ, активно применяемой Украиной в попытках отразить российские высокоточные удары, — пояснил он.

По словам эксперта, данный случай похож на инцидент в Польше, который произошел несколько недель назад. Однако в этот раз боевая часть ракеты сработала не на земле, пишет РИА Новости.

В этот же день на севере Молдавии у границы с Украиной обнаружили неразорвавшуюся ракету. В МВД республики сообщили, что пограничная служба оцепила территорию, где была обнаружена ракета. Также на место происшествия были направлены саперы.

Похожий инцидент произошел в ночь на 16 ноября, когда на территорию Польши упала ракета. Жертвами инцидента стали два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными.