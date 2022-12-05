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Приметы и советы

Неразорвавшуюся ракету обнаружили в Молдавии у границы с Украиной

Лейла Алиева
В мире
Неразорвавшуюся ракету обнаружили в Молдавии у границы с Украиной
Фото: Unsplash

На севере Молдавии у границы с Украиной нашли неразорвавшуюся ракету. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщило МВД республики.

— Объект был обнаружен пограничным патрулем в саду недалеко от Бричан. В соответствии с планами действий МВД пограничная служба оцепила территорию, где была обнаружена ракета, — говорится в сообщении.

На место также были направлены саперы, пишет РИА Новости.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. Жертвами инцидента стали два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными.

«Вечерняя Москва» узнала, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По словам военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.

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