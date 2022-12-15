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«Ритуальный характер»: почему Польша признала Россию «государством — спонсором терроризма»

Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Политика
«Ритуальный характер»: почему Польша признала Россию «государством — спонсором терроризма»
Фото: Unsplash

Нижняя палата польского парламента (Сейм) приняла резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма». В документе среди прочего нашу страну обвиняют в военных преступлениях, враждебной экономической деятельности и даже авиакатастрофе 12-летней давности. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, почему Польша инициировала очередную волну обвинений в адрес России.

По словам эксперта, нынешние действия польских властей вновь показали, что они придерживаются острой антироссийской позиции, как и другие страны Запада. Сама же резолюция носит «ритуальный характер».

— Сейчас в Европейском союзе и НАТО тон самых ярых антироссийских заявлениях задают страны Прибалтики, Польша, Чехия и Словакия, — говорит Светов. — Латвия, Эстония и Литва такого рода резолюции уже приняли. А в других странах этот процесс еще идет. Европарламент принял аналогичного рода резолюцию. Но она не носит обязательного характера, а является рекомендательной.

По мнению политолога, польская «резолюция» показывает, что страна попадает в прозападный тренд и поддерживает страны Прибалтики. К тому же поляки надеются, что их примеру последуют и другие национальные парламенты.

Собеседник «ВМ» напомнил, что от Польши также исходит инициатива созыва трибунала по так называемым российским преступлениям на Украине. Президент Латвии заявил, что необходимо создать «Рижский трибунал». А премьер-министр Эстонии говорит, что нужно собирать «Московский трибунал». Эти страны готовятся к тому, что Россия потерпит поражение на Украине, за которым последует суд.

Эксперт отметил, что возложение на Россию ответственности за авиакатастрофу польского правительственного лайнера под Смоленском в апреле 2010 года связано с личными причинами неформального лидера страны.

— В решении польского Сейма видна личная заинтересованность неформального лидера Польши Ярослава Качиньского, — поясняет Светов. — В этой авиакатастрофе погиб президент Польши Лех Качиньский, который был его братом-близнецом. Он все годы пытается доказать, что в этом виновата Россия.

Согласно официальной версии расследования, которое провела межгосударственная комиссия, крушение самолета Леха Качиньского произошло из-за ошибочных действий членов экипажа. Партия Ярослава Качиньского не согласилась с выводами комиссии. После прихода к власти в октябре 2015 года ее представители инициировали процедуру пересмотра итогов работы экспертов. На выступлении по случаю 12-й годовщины авиакатастрофы брат погибшего президента заявил, что в крушении самолета якобы «был интерес Москвы».

Дискуссии о признании России «государством — спонсором терроризма» начались на Западе почти сразу после начала СВО. На данный момент такие решения приняли Литва (10 мая), Латвия (11 августа), Эстония (18 октября) и Европейский парламент (23 ноября).

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