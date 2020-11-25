Россия запросила у Польши стенограмму разговора Качиньского с братом

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Москва запросила у Варшавы стенограмму телефонного разговора президента Леха Качиньского с братом, который состоялся накануне катастрофы в Смоленске в 2010 году. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов в среду, 25 ноября.

Ранее СМИ Польши сообщили, что Качиньский общался с братом по спутниковому телефону незадолго до гибели. При этом уточнялось, что во время разговора затрагивался «один из аспектов осуществления полета». Запись разговора включили в материалы уголовного дела, возбужденного в Польше.

— С учетом того, что данная информация требует оценки со стороны российских следственных органов, у польской стороны запрошены фонограмма и стенограмма упомянутого телефонного разговора. В Польшу направлен запрос о правовой помощи, — сказал Андрей Иванов.

Он уточнил, что у Москвы «не остается сомнений относительно причин авиакатастрофы». Представитель Генпрокуратуры подчеркнул, что все собранные следствием данные говорят о том, что экипаж совершил ошибку, решив продолжить посадку в условиях отсутствия видимости, передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь польской генеральной прокуратуры Эва Бялик заявила, что власти страны и правоохранительные органы инициируют арест российских авиационных диспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленска во время крушения лайнера с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году. Варшава требует выдать ей россиян в рамках расследования дела об авиакатастрофе.

Отметим, что в Кремле назвали невозможной выдачу Польше диспетчеров по делу Качиньского. Об этом также сказал заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Андрей Климов. Он отметил, что это противоречило бы положениям Конституции РФ.

СПРАВКА «ВМ»

10 апреля 2010 года официальная делегация Польши во главе с президентом страны Лехом Качиньским вылетела на траурные мероприятия в Катынь правительственным самолетом Ту-154. Из-за плохой видимости и невозможности разглядеть землю летчики решили посадить лайнер. Однако борт несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы аэродрома Северный и столкнулся сначала с деревьями, а после — с землей. В результате ЧП погибли все 96 человек, находившиеся в самолете.

Согласно отчету Межгосударственного авиационного комитета в 2011 году, непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Первая польская комиссия под руководством бывшего главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума лайнера, который пошел на посадку, несмотря на густой туман.

Нынешние власти Польши не согласились с выводами МАК и комиссии Миллера и создали вторую комиссию, которая уже несколько лет не может закончить работу и представить официальный отчет.

В МИД России много раз называли польское повторное расследование политически ангажированным.

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