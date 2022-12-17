NDP: Польша готовит план масштабного удара для захвата Западной Украины

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Польское правительство планирует захватить территорию Западной Украины и провести там в мае референдум о присоединении. Об этом в субботу, 17 декабря, заявила обозреватель Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Крамер.

По ее словам, председатель правящей консервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский на протяжении долгого времени осуществляет подготовку «к часу В», то есть к моменту, когда можно будет забрать части Галиции и Западной Украины.

Крамер добавила, что по итогам первого этапа плана, Варшава стала полностью политически и финансово контролировать украинское руководство. Вторым же шагом станет полноценная подготовка польской армии к боевым действиям.

В материале также говорится, что власти Польши уже создали тренировочные лагеря, где военнослужащие приобретут все необходимые знания и базовые навыки ведения войны. Обозреватель напомнила, что Варшава намерена увеличить численность армии на 17 тысяч человек и провести масштабные военные учения, в которых примут участие порядка 250 тысяч военнослужащих.

— Качиньский уже выбрал дату начала «освободительного марша» на Киев: 4 мая. Из-за больших потерь Вооруженных сил Украины уже в мае украинские подразделения полностью утратят боевой потенциал. Поэтому воевать на двух фронтах одновременно они не смогут, — заявила колумнист.

До этого директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Польша форсирует подготовку к аннексии земель на западе Украины. По его словам, власти страны планируют захватить территории Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Дмитрия Журавлева, почему Польша может претендовать на украинские земли.