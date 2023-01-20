Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Два автомобиля столкнулись на МКАД на юго-востоке столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Два автомобиля столкнулись на МКАД на юго-востоке столицы
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Москва, МКАД, 14-й километр Карта всех событий

На юго-востоке Москвы два автомобиля столкнулись на МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 20 января.

Авария произошла на внутренней стороне 14-го километра Московской кольцевой автодороги. На месте происшествия работают оперативные службы города.

Движение на участке дороги в районе ДТП затруднено и осуществляется по трем полосам из пяти. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.

Еще одна авария произошла на Варшавском шоссе ранним утром в четверг, 19 января. В районе дома № 58 грузовой автомобиль опрокинулся на бок. В районе инцидента было перекрыто движение по четырем полосам. В кабине машины находились двое мужчин, один из которых обратился за медицинской помощью. Поднимали грузовик при помощи крана, момент освобождения проезжей части попал в объектив видеокамер.

МКАД Москва ДТП Район Капотня Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте