Два автомобиля столкнулись на МКАД на юго-востоке столицы

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Москва, МКАД, 14-й километр Карта всех событий

На юго-востоке Москвы два автомобиля столкнулись на МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 20 января.

Авария произошла на внутренней стороне 14-го километра Московской кольцевой автодороги. На месте происшествия работают оперативные службы города.

Движение на участке дороги в районе ДТП затруднено и осуществляется по трем полосам из пяти. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.

Еще одна авария произошла на Варшавском шоссе ранним утром в четверг, 19 января. В районе дома № 58 грузовой автомобиль опрокинулся на бок. В районе инцидента было перекрыто движение по четырем полосам. В кабине машины находились двое мужчин, один из которых обратился за медицинской помощью. Поднимали грузовик при помощи крана, момент освобождения проезжей части попал в объектив видеокамер.