Собянин: Москва в этом году представит инновационный двигатель для гоночного болида

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В этом году столичное электроавтомобилестроение представит инновационный двигатель для гоночного автомобиля, тестирование которого пройдет на озере Байкал. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 20 января.

— Московское электроавтомобилестроение буквально набирает скорость и в этом году представит новую разработку — инновационный двигатель для гоночного автомобиля. Болид впервые испытают в экстремальной гонке на озере Байкал — попробуют поставить рекорд скорости, — сказал он.

В разработке двигателя принимают участие исключительно российские конструкторы и производители. В своем Telegram-канале Собянин отметил, что реализация подобного проекта позволит внести значительный вклад в отечественное машиностроение и решение задач импортозамещения.

До этого мэр сообщил, что в рамках проекта комплексного развития территорий в столице появится 87 тысяч новых рабочих мест. Помимо этого, в городе начнут работу современные промышленные предприятия и технопарки общей площадью 1,8 миллиона квадратных метров.