Крупнейшая в мире жаба попала на видео

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Рейнджеры на северо-востоке Австралии обнаружили, предположительно, самую большую жабу за всю историю наблюдений. Ее вес составляет шесть фунтов (2,7 килограмма). Об этом сообщает CNN.

Рейнджеры назвали земноводное Toadzilla (от английского toad — жаба — прим. «ВМ»). Ее нашли в национальном парке Конуэй в Квинсленде.

— Я протянула руку и схватила тростниковую жабу. И не могла поверить, насколько она большая и тяжелая, — рассказала рейджер Кайли Грей.

В октябре 2022 года семиметровый питон проглотил женщину в Индонезии. По данным СМИ, 54-летняя местная жительница пропала 23 октября прошлого года. Изначально поисковая группа обнаружила обувь, куртку и нож пропавшей. Затем неподалеку от места находок появился гигантский питон, который выслеживал новую жертву. Полиция приняла решение убить рептилию. В животе у питона было найдено тело погибшей, которую он проглотил целиком.

В апреле того же года пожилая женщина приехала в гости к детям в Москву и обнаружила в ванной питона. Все произошло в высотке на Котельнической набережной.