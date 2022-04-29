Женщина обнаружила змею в сливном бачке

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Россия, Москва, Котельническая набережная Карта всех событий

Пожилая женщина приехала в гости к детям и обнаружила в ванной питона. Об этом стало известно в пятницу, 29 апреля.

По данным Telegram-канала Baza, все произошло в высотке на Котельнической набережной. Змея была домашним животным семьи, но около месяца назад она уползла, и те про нее забыли.

Как оказалось, все это время питон жил в сливном бачке в ванной комнате.

Видимо спустя месяц он проголодался и решил выползти оттуда. В этот самый момент в ванну зашла пенсионерка. Она вызвала спасателей, которые достали змею из укрытия и переселили ее в более комфортные условия.

25 апреля спасатели поймали ядовитую змею на детской площадке в районе Печатники.