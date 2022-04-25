Ядовитую змею отловили на детской площадке в районе Печатники

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Ядовитую змею на детской площадке поймали спасатели возле дома 53 на улице Гурьянова. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в Telegram-канале Департамента гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и природных бедствий Москвы.

Местные жители обнаружили рептилию 25 апреля днем, после этого сразу обратились в оперативно-дежурную службу. По адресу был отправлен расчет ПСО № 203 Пожарно-спасательного центра Москвы. Спасатели отловили змею и передали ее сотрудникам департамента природопользования и охраны окружающей среды. Пострадавших нет, сообщают в Telegram-канале Департамента ГО ЧС и ПБ Москвы.

Недавно подмосковным жителям напомнили о правилах оказания первой помощи при укусе змеи. Полезные советы для граждан дала главный внештатный педиатр регионального минздрава Нисо Одинаева. В Подмосковье есть три вида змей, а именно: медянки, ужи и гадюки. Опасность представляют как раз гадюки, ведь они ядовиты.

По словам врача, быть укушенным гадюкой, самому на это «не напросившись», почти невозможно. При встрече с этой змеей не стоит паниковать, просто подождите, пока она отползет.