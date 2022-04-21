Жителям Подмосковья напомнили о правилах оказания первой помощи при укусе змеи

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Подмосковным жителям напомнили о правилах оказания первой помощи при укусе змеи. Полезные советы для граждан дала главный внештатный педиатр регионального Минздрава Нисо Одинаева.

— Сразу после укуса можно только чуть-чуть выдавить яд из ранки. Нельзя ни в коем случае его отсасывать, так как большая вероятность его проникновения через слизистую рта, — сказала специалист.

В Подмосковье есть три вида змей, а именно медянки, ужи и гадюки. Опасность представляют как раз гадюки, ведь они ядовиты.

По словам врача, быть укушенным гадюкой, самому на это «не напросившись», почти невозможно. При встрече с этой змеей не стоит паниковать, просто подождите, пока она отползет.

Если вы видите, что гадюка проявляет беспокойство и может напасть, то медленно отступите и уйдите от нее. У гадюк плохие слух и нюх, поэтому они могут начать пытаться защитить себя при встрече с человеком, принимать «боевую» позу.

Укус этой змеи опасен для детей, но для взрослых особых рисков нет. Их яд не смертелен, но может привести к летальному исходу в случае специфической аллергии.

При укусе обработайте место прокола антисептиком, перекисью водорода, йодом или слабым раствором марганцовки. Врач не рекомендует перетягивать конечность, ведь это лишь усилит локальное действие яда.

Пострадавшего стоит доставить в больницу, иначе через 15–20 минут после укуса начнет кружиться и болеть голова. Укушенному нужен покой, горизонтальное положение и обильное питье. К месту укуса стоит приложить лед — это замедлит распространение яда, передает портал «Подмосковье сегодня».

До этого биолог предупредил аллергиков о смертельной опасности укусов насекомых.