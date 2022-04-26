Что делать, если вы встретили змею в городе

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В столичном районе Печатники на детской площадке 25 апреля местные жители обнаружили ядовитую змею. Они сразу обратились к спасателям, которым удалось поймать рептилию. Как вести себя при встрече со змеей в городских условиях и что делать, если она укусила, «Вечерняя Москва» узнала у ветеринарного врача-герпетолога Яна Ермолова.

Эксперт отметил, что важно избегать близкого контакта с рептилией и обратиться в службу спасения, чтобы ее отловили и передали специалистам.

Герпетолог также подчеркнул, что далеко не всегда змеи, которых встречают москвичи в городском пространстве, являются ядовитыми. Многие ошибочно воспринимают безобидных ужей или полозов за опасных рептилий:

— Специалистов, которые с первого взгляда могут понять, что перед ними ядовитая особь, не так уж и много. И что делают наши любимые соотечественники? Встретив любую змею, не разобравшись, кто перед ними, тут же начинают ее забивать камнями или лопатой. Мой главный посыл: не нападайте и не убивайте этих рептилий. Даже если змея сбежала, ничего страшного. Вызовите сотрудников МЧС, оперативно-дежурную службу, которые прибудут на место, отловят змею и отправят в Московский зоопарк или к профильным специалистам.

По словам ветеринара, такая мера самая правильная. Главное, не прикасаться к рептилии и не подпускать к ней детей или домашних питомцев.

— При укусе ядовитой змеи, пока вы в сознании, следует вызвать сотрудников скорой, — говорит врач. — Вас должны срочно реанимировать и провести детоксикацию с помощью капельниц. Главное, чтобы специалисты убедились, что у вас нет никаких аллергий на препаратные компоненты и на сам яд рептилии.

Ермолов отметил, что нередко ядовитые змеи при укусе выпускают дозированное количество яда, который может и не навредить человеческому организму, но даже при таком раскладе обращение к медикам — дело не лишнее:

— В первые секунды после укуса актуально отсосать яд змеи. Кстати, даже если вы случайно проглотите яд, с вами ничего не случится, потому что он под воздействием ферментов начнет расщепляться. Яд только тогда опасен, когда попадает в центральный кровоток.

Эксперт предупредил, что ни в коем случае не нужно прижигать рану или разрезать ее, а жгут накладывать не каждый умеет, поэтому без помощи медиков не обойтись.

Герпетолог порекомендовал при возможности выпить «Но-шпу», чтобы избежать болевых спазмов. Также следует принять тот факт, что около недели придется провести в больнице под капельницей, добавил эксперт.